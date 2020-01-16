Хаменеи назвал «днем Бога» ракетный удар по базам США

Ракетный удар вооруженных сил Ирана по американским базам в Ираке стал «днем Бога», заявил руководитель и духовный лидер Исламской Республики Али Хаменеи во время пятничной проповеди. Это первая с 2012 года проповедь, проведенная высшим руководителем Ирана.

«День, когда ракеты КСИР (Корпуса стражей исламской революции, элитные части ВС Ирана) ударили по базам США, – это день Бога», – приводит его слова ТАСС.

Хаменеи заявил, что в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке и Иране на улицы вышли десятки миллионов человек. «Эти события являются поворотными моментами в истории», – отметил духовный лидер ИРИ.