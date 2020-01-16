Отдел информации 15:07

На фоне убийства командующего КСИР иранского генерала Касема Сулеймани армянские спецслужбы предпринимают примитивные попытки разладить отношения между Ираном и Азербайджаном. На некоторых связанных с армянской стороной интернет-ресурсах появились публикации, в которых утверждается, что ракеты, использованные американцами в операции по уничтожению Сулеймани, наводились при помощи беспилотника, якобы вылетевшего из Азербайджана. Данная дезинформация настолько незатейлива и абсурдна, что, в принципе, недостойна каких-либо комментариев.

Тем не менее, учитывая сложную ситуацию в регионе и эмоциональное состояние иранского народа, подобные дешевые провокации могут превратиться в инструмент для сил, в интересах которых испортить отношения двух стран. Ну а то, что эта дезинформация исходит от армянских спецслужб, не вызывает сомнений. Комментарий относительно очередных происков армянской стороны haqqin.az получил от представителей военно-политических кругов страны. Попытки впутать имя Азербайджана в организацию каких-либо операций против Ирана сколь абсурдны, столь и бессмысленны и основываются исключительно на примитивных фейковых новостях, утверждают и военные специалисты и политики. Официальный Баку и раньше неоднократно высказывал свою позицию касательно упоминания в зарубежных источниках об Азербайджане как участнике разведывательных и диверсионных операций против Ирана. Азербайджанское руководство однозначно заявляло, что никогда не позволит третьим странам использовать свою территорию против Ирана - Азербайджан и Иран были и будут дружественными странами-партнерами.