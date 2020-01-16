Где убийство Сулеймани, а где Азербайджан? По следам армянских СМИ
На фоне убийства командующего КСИР иранского генерала Касема Сулеймани армянские спецслужбы предпринимают примитивные попытки разладить отношения между Ираном и Азербайджаном.
На некоторых связанных с армянской стороной интернет-ресурсах появились публикации, в которых утверждается, что ракеты, использованные американцами в операции по уничтожению Сулеймани, наводились при помощи беспилотника, якобы вылетевшего из Азербайджана. Данная дезинформация настолько незатейлива и абсурдна, что, в принципе, недостойна каких-либо комментариев.
Тем не менее, учитывая сложную ситуацию в регионе и эмоциональное состояние иранского народа, подобные дешевые провокации могут превратиться в инструмент для сил, в интересах которых испортить отношения двух стран. Ну а то, что эта дезинформация исходит от армянских спецслужб, не вызывает сомнений.
Комментарий относительно очередных происков армянской стороны haqqin.az получил от представителей военно-политических кругов страны. Попытки впутать имя Азербайджана в организацию каких-либо операций против Ирана сколь абсурдны, столь и бессмысленны и основываются исключительно на примитивных фейковых новостях, утверждают и военные специалисты и политики.
Официальный Баку и раньше неоднократно высказывал свою позицию касательно упоминания в зарубежных источниках об Азербайджане как участнике разведывательных и диверсионных операций против Ирана. Азербайджанское руководство однозначно заявляло, что никогда не позволит третьим странам использовать свою территорию против Ирана - Азербайджан и Иран были и будут дружественными странами-партнерами.
Утверждать, что Азербайджану в убийстве генерала Сулеймани отводилась какая-то роль – абсолютная нелепость и не более чем примитивная провокация. Хотя бы потому, что авторитетные американские СМИ со ссылкой на военно-разведывательные структуры США сразу после инцидента написали, что агент в дамасском аэропорту сообщил американцам о вылете самолета частной сирийской авиакомпании, в котором находился Сулеймани, из Дамаска в Багдад.
А о приземлении самолета с генералом проинформировали агенты в аэропорту Багдада. Также известно, что операцией руководили с командного пункта американской авиабазы в Катаре, а беспилотники были подняты с авиабазы США в Ираке. Сообщалось и о том, что операцию поддержала израильская разведка «Моссад».
Для убийства Сулеймани были использованы американские высокоточные ракеты Hellfire, которые после запуска не нуждаются в управлении. Ракеты Hellfire сами находят цель и никогда не промахиваются
Все это неоспоримо свидетельствует о том, что даже теоретически для участия Азербайджана в этой операции не может быть никаких вариантов и ни малейшей возможности. Так что ни один здравомыслящий человек не поверит в тупо подготовленную армянскими спецслужбами провокацию.