Тело бывшего директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна с огнестрельным ранением найдено в одной из квартир в здании на улице Паруйра Севака в Ереване. Об этом сообщила пресс-секретарь Следственного комитета республики Наира Арутюнян.

Как передает Sputnik Армения, на месте ЧП работают заместитель главы СК Артур Меликян и заместитель начальника управления СК по особо важным делам. По версии некоторых СМИ, Кутоян покончил жизнь самоубийством.

Георгий Кутоян возглавлял СНБ с февраля 2016 по май 2018 года. Его на этом посту сменил Артур Ванецян после "бархатной революции".