Российский депутат призвал присвоить Баку звание «Город трудовой доблести»

В 2020 году будет отмечаться 75-я годовщина Великой Победы. В связи с чем в Государственной Думе России обсуждался законопроект, согласно которому устанавливаются правовые основания присвоения звания «Город трудовой доблести» городам, жители которых обеспечили бесперебойное производство на предприятиях военной и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм, сообщает haqqin.az.

Депутат Государственной Думы России Дмитрий Савельев в связи с этим напомнил, что звание Город-герой сегодня носят не только российские города, но и города, которые после распада СССР стали территорией других государств, в частности — Одесса, Киев и Брестская крепость.