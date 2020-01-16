Меркель и Эрдоган проведут переговоры в Стамбуле

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры в Стамбуле 24 января. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"По окончании своего визита в Давос канцлер отправится в Стамбул, в пятницу, 24 января, там состоятся переговоры с президентом Турции Эрдоганом", - сказал он.

В программе визита канцлера – открытие совместно с Эрдоганом нового кампуса германо-турецкого университета, встречи с представителями бизнеса и гражданского общества, передает РИА Новости.