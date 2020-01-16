Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД, в Джалилабадское РОП поступила информация, что женщина по имени Махизар занимается сбытом наркотиков в Баку. В результате проведенного мероприятия жительница столицы Махизар Мамедова была задержана на территории Наримановского района, у нее было обнаружено 2 кг 50 г героина и 321,964 г метамфетамина.

Широкомасштабная операция против членов организованной преступной группировки, занимающейся незаконным оборотом, куплей и сбытом наркотических веществ, проведена Главным управлением по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и сотрудниками Джалилабадского районного отдела полиции.

Сотрудники полиции установили, что М.Мамедова приобрела наркотики с целью дальнейшего сбыта у неизвестного пока следствию гражданина Ирана по имени Магсуд. М.Мамедова несколько раз сбывала отправленные ей гражданином Ирана героин и метамфетамин. Деньги "Магсуду" она передавала через студента одного из бакинских вузов, гражданина Ирана Афшина Надери. А.Надери задержан сотрудниками полиции и передан следствию.

Кроме того, сотрудниками Джалилабадского РОП на территории Сабирабадского района при попытке передачи М.Мамедовой 3 500 г героина были задержаны жители Мингячевира, ранее судимые Гейдар Мамедов и Азер Агаев. Г.Мамедов и А.Агаев при задержании оказали сопротивление сотрудникам полиции и пытались сбежать.

Возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК Азербайджана, в отношении всех задержанных избрана мера пресечения в виде ареста. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.