Американца помиловали за несколько часов до казни

Приговоренный к казни американец получил помилование за несколько часов до смертельной инъекции. Об этом сообщает UPI со ссылкой на представителей власти штата Джорджия, где и содержится преступник.

Приговор Джимми Медерсу (Jimmy Fletcher Meders), осужденному за убийство, заменили на пожизненное заключение. У него не будет возможности получить условно-досрочное освобождение.

Отмечается, что такое решение приняли еще 15 января. Государственный совет по помилованию и условно-досрочному освобождению постановил, что изначально Медерса хотели приговорить к пожизненному заключению, однако тогда «эта опция не была доступна». Мужчину осудили в 1987 году.

Другой причиной, по которой Медерсу даровали помилование, стало отсутствие у него судимости до убийства. Подчеркивается, что он и сам признавал ответственность за преступление. В совете по помилованию заявили, что поступок Медерса был «трагическим и бессмысленным», но он все равно не попадает в категорию особо тяжких преступлений.