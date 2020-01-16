В Баку временно будут изменены схемы движения некоторых автобусов

В связи с проведением в день 30-й годовщины трагедии 20 Января памятной церемонии в честь шехидов, погибших за суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана, на Парламентском проспекте в направлении Аллеи шехидов, а также на прилегающих улицах и проспектах будет ограничено движения автотранспорта, сообщает Бакинское транспортное агентство.

Как отметили в агентстве, в том числе схема движения автобусов по регулярным маршрутам, проходящим по указанным улицам и проспектам, будет изменена с утра и до полного завершения мероприятия.

Пассажирские автобусы, как и другие транспортные средства, будут двигаться по альтернативным улицам и проспектам.