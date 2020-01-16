Хафтар согласился подписать перемирие с Сараджем

Глава так называемой ливийской национальной армии Халифа Хафтар в ходе переговоров с главой МИД Греции Никосом Дендиасом согласился подписать в Берлине мирное соглашение с правительством национального согласия Файеза Сараджа при выполнении ряда условий, сообщил дипломатический источник.

«Хафтар сказал, что для подписания соглашения есть предварительные условия, которые он ранее выдвигал», – сказал источник, передает РИА Новости.

Какие именно условия имеют в виду, он не уточнил.

Переговоры Хафтара и Дендиаса в Афинах длились полтора часа. Также запланирована его встреча с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.