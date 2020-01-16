Отметим, что по мнению политических комментаторов предвыборная гонка в этом округе обещает быть самой жаркой. Вопреки ожиданиям альтернативой Игбала Агазаде стал его близкий друг и соратник, главный редактор газеты «Ени Мусават» Рауф Арифоглу. Сам И.Агазаде с непониманием встретил решение своего соратника, поскольку с 2000 года, на протяжении 15 лет избирался депутатом Милли Меджлиса именно в этом избирательном округе. И сам Р.Арифоглу не смог достаточно вразумительно объяснить собственное решение бросить вызов своему другу и соратнику. Между Р.Арифоглу и И.Агазаде нет никаких идеологических расхождений, оба кандидата стоят на национал-демократической платформе и выступают с правыми лозунгами. Единственное различие - эволюция во взглядах Р.Арифоглу, который перешел из оппозиции во властный стан и всецело поддерживает в последние годы политику правительства. Однако, чем же мотивирован выбор Р.Арифоглу стать альтернативой именно И.Агазаде – большой вопрос. Ведь в период всех избирательных гонок и Р.Арифоглу, и возглавляемая им газета «Ени Мусават» поддерживали в этом округе кандидатуру И.Агазаде. Видимо, ответ на этот вопрос мы получим в период самой избирательной гонки.

С сегодняшнего дня начинается предвыборная кампания кандидатов в Милли Меджлис. В связи с началом избирательной гонки в предвыборном штабе партии «Умид» проведено последнее подготовительное мероприятие.

А тем временем выступивший на мероприятии председатель партии «Умид», кандидат в депутаты в 35-ом избирательном округе Хатаинского района Игбал Агазаде отметил, что главные кандидаты от партии не нуждаются в агитации, достаточно лишь освежить память избирателя.

«Наша агитация очень проста. Мы просто говорим избирателю, что пришел его кандидат. Избиратели знают, что мы не молчим в Милли Меджлисе и никогда их не забываем», - сказал Игбал Агазаде.

Игбал Агазаде отметил, что избиратель знает, за кого отдаст свой голос.

«За нас голосуют, потому что мы становимся депутатами не только избирателей Хатаинского района, но и всего Азербайджана. Меня в большую политику привели избиратели из Хатаи. И если бы я не поверил избирателям, то не встал бы на этот путь. У меня иногда спрашивают, почему я не баллотируюсь из другого избирательного округа? Знаете, что я им отвечаю? Если они не меняют меня на какого-то другого кандидата, то почему я должен менять своих избирателей?», - сказал Игбал Агазаде.

Затем предвыборный штаб дал старт агитационной кампании. После этого сотни людей, которые ждали этого дня, приступили к агитации кандидата Игбала Агазаде.

На фото сторонники Игбала Агазаде собрались в его избирательном штабе: