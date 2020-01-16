Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговора премьер-министра Алексея Гончарука, министров, а также представителей Нацбанка. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

«Требую, чтобы за две недели, как можно скорее, мы получили информацию — кто вел записи... Найти, кто это сделал, и с этим разобраться», — сказал президент на встрече с руководителями силовых ведомств, передает РБК.