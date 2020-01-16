Великобритания признала «Хизбаллу» террористической организацией

В пятницу, 17 января, правительство Великобритании объявило о признании ливанского движения «Хизбалла» террористической организацией. Таким образом, определение "террористическая организация" распространено Лондоном и на политическое руководство «Хизбаллы», сообщает Newsru.co.il.

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил по этому поводу: «Хизбалла» продолжает попытки дестабилизировать хрупкую ситуацию на Ближнем Востоке, и мы больше не можем по-разному относиться к ранее запрещенному военному крылу и политической партии».

Ранее Великобритания признавала террористической организацией только военное крыло «Хизбаллы».

По состоянию на 17 января 2020 года, «Хизбалла» признана террористической организацией властями США, Израиля, Великобритании, Канады, Австралии, Нидерландов, Аргентины, Парагвая, Гондураса, правительством Гуаидо в Венесуэле, Лигой арабских государств, Советом сотрудничества стран Персидского залива. Германия и Европейский Союз в целом признают террористической только военное крыло «Хизбаллы», продолжая сотрудничать с политическим руководством этой организации. До выхода из ЕС Великобритания не могла признать политическое руководство «Хизбаллы» террористами.