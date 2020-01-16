В Баку вспоминают жертв трагедии 20 Января Мероприятие МИДА и ЙАП, фото
Государственное агентство жилищного строительства и Насиминская районная организация партии «Ени Азербайджан» провели совместное мероприятие, посвященное 30-летней годовщине трагедии 20 Января.
20 января 1990 года по приказу руководства СССР в Баку были введены войска, которые учинили расправу над мирными гражданами. Каждый год, 20 Января азербайджанский народ с большим уважением и скорбью чтит память невинных жертв этой трагедии. В этом году исполняется 30 лет с трагедии 20 Января, и в связи с этим президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Целью совместного мероприятия Государственного агентства жилищного строительства и Насиминской районной организации партии "Ени Азербайджан" является информирование молодого поколения о трагедии 20 Января и ее особой роли в завоевании независимости Азербайджана.
На мероприятии приняли участие глава аппарата Госагентства Фарман Гурбанлы, председатель Насиминской районной организации ЙАП, депутат Малахат Ибрагимгызы, партийный активисты, а также семьи шехидов.
В конце мероприятия семьям шехидов была оказана помощь.