МИД Великобритании: «Не снимайте Аллею шехидов в Баку»

Министерство иностранных дел Великобритании внесло некоторые изменения в рекомендации для граждан, путешествующих в Азербайджан, сообщает haqqin.az . В частности, на сайте британского правительства добавлена информация и советы по поводу возможности фотографировать и снимать на видео религиозные объекты.

«Большая часть населения Азербайджана – мусульмане, - говорится в рекомендациях. - Азербайджан является в значительной степени светским обществом, и религия обычно считается частным делом. Всегда соблюдайте местные традиции, обычаи, законы и религии и следите за тем, чтобы ваши действия не оскорбляли другие культуры и религиозные убеждения, включая фотографирование или видеосъемка мечетей, церквей и других религиозных объектов или мест поминовения, таких как Аллея шехидов в Баку. Если сомневаетесь, обратитесь за разрешением».

Внесение дополнений в вопрос фотографирования и видеосъемки и, в частности, упоминание Аллеи шехидов весьма актуально на фоне недавнего скандала с участием индийских туристов в Баку, о чем писали не только азербайджанские, но и зарубежные СМИ.

В Великобритании проживают немало индусов, в том числе и граждан Соединенного королевства. Помимо этого, Индия входит в Содружество наций - добровольное объединение 53 государств, а именно Великобритании и почти всех ее бывших доминионов. В связи с этим дополнения в рекомендации для путешествующих в Азербайджан, сделанные со стороны МИД Великобритании (официальное название - Министерство иностранных дел и по делам Содружества) именно сейчас, выглядят неслучайными.