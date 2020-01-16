Лавров: В вопросе Карабаха продвинуться пока не удалось

В 2019 году в нагорно-карабахском урегулировании заметных изменений не произошло. Об этом говорится в размещенных на сайте МИД РФ ответах на вопросы СМИ, подготовленных, но не прозвучавших на пресс-конференции и.о. министра иностранных дел Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

По словам Лаврова, «есть подвижки в реализации «малых шагов», о которых условились министры иностранных дел на встрече в Москве в апреле 2019 года, в развитии договоренностей, достигнутых между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении в Вене в марте 2019 года».