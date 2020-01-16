Лавров: В вопросе Карабаха продвинуться пока не удалось
В 2019 году в нагорно-карабахском урегулировании заметных изменений не произошло. Об этом говорится в размещенных на сайте МИД РФ ответах на вопросы СМИ, подготовленных, но не прозвучавших на пресс-конференции и.о. министра иностранных дел Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.
По словам Лаврова, «есть подвижки в реализации «малых шагов», о которых условились министры иностранных дел на встрече в Москве в апреле 2019 года, в развитии договоренностей, достигнутых между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении в Вене в марте 2019 года».
С.Лавров отметил, что ситуация на границе и линии соприкосновения остается относительно спокойной: «Действует горячая линия связи между Ереваном и Баку. Осуществлен журналистский обмен. Возвращены находившиеся в плену Завен Карапетян и Эльвин Ибрагимов. Продолжается работа по другим заключенным. К ней подключен МККК. Считаем, что все это свидетельствует о намерении сторон предпринять конкретные шаги, направленные на подготовку населения к миру».
При этом и.о. главы российского МИД отмечает, что «по вопросам существа урегулирования продвинуться пока не удалось. Эта тема обсуждалась в ходе недавних визитов Лаврова в Ереван и Баку. Есть надежда на то, что в обозримый период между сторонами возобновится предметный разговор. Со своей стороны, вместе с французскими и американскими коллегами по сопредседательству в Минской группе окажем необходимое содействие».