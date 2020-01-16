Для ареста ожиревшего муфтия ИГИЛ понадобился грузовик фото
Шифа аль-Нима, страдающий ожирением муфтий «Исламского государства», был арестован в иракском Мосуле. Для его транспортировки понадобился грузовой автомобиль, сообщает The Daily Mail со ссылкой на силовиков Ирака.
Издание опубликовало фотографию того, как ожиревшего исламиста погрузили в кузов грузовика. В полицейскую машину сторонник ИГ не поместился.
Сообщается, что он — один из крупнейших лидеров ИГИЛ, арестованных за последнее время. Аль-Нима был религиозным лидером террористов. По его фетвам (религиозным распоряжениям в исламе) совершались казни ученых и богословов, а также был исполнен теракт в мечети и разрушен ряд объектов культурного наследия, среди которых — гробница пророка Ионы.
Британский военный консультант Мэйсер Джиффорд (Macer Gifford), помогавший бороться с ИГ в Сирии, прокомментировал арест у себя в Twitter, сравнив муфтия с персонажем саги «Звездные войны» Джаббой Хаттом. «Он ответственен за казни мужчин, женщин и детей. Это животное насиловало и убивало», — написал Джиффорд. Он также пожелал иракцам удачи в повешении террориста.