Лавров о стратегическом партнерстве с Азербайджаном

В 2019 году стратегическое партнерство с Азербайджаном поступательно развивалось по всем основным направлениям. Укреплению двустороннего взаимодействия во многом способствовал открытый и доверительный диалог президентов РФ и Азербайджана - Владимира Путина и Ильхама Алиева. Об этом говорится в размещенных на сайте МИД РФ ответах на вопросы СМИ, подготовленных, но не прозвучавших на пресс-конференции и.о. министра иностранных дел Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

«В 2019 г. состоялись три встречи лидеров: 26 апреля «на полях» форума «Один пояс, один путь» в Пекине, 3 октября на Валдайском форуме и 20 декабря «на полях» неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге. Проведен визит первого вице-президента Азербайджана М.А. Алиевой в Москву. Активно развивались контакты по правительственной и парламентской линиям. Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко в апреле совершила официальный визит в Баку», - говорит Лавров.

Далее и.о. министра иностранных дел РФ отмечает, что Россия является одним из главных торговых партнеров Азербайджана: «Товарооборот в январе-октябре 2019 года составил 2,5 млрд долл. США, что на 25% больше, чем в соответствующий период 2018 г. Успешно реализуются пять «дорожных карт», нацеленных на вывод российско-азербайджанского стратегического партнерства на качественно иной уровень. Профильные ведомства приступили к разработке новой дополнительной «карты» по сотрудничеству в сфере инновационного развития и цифровой экономики. В настоящее время в Азербайджане работают 950 совместных предприятий. Российские инвестиции в Азербайджан составили 4,5 млрд долл., азербайджанские – 1,5 млрд долл. США. Традиционно на высоком уровне реализуются совместные проекты в культурно-гуманитарной и образовательной сферах. В 2019 г. состоялись Дни культуры России в Азербайджане, на очереди – Дни культуры Азербайджана в России».