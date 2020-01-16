В Багдаде демонстранты требуют вывода войск США из Ирака

В Багдаде состоялась массовая акция протеста сторонников радикального шиитского имама Муктады ас-Садра. Как сообщает телеканал Al-Alam, ее участники выступили против иностранного вмешательства в дела страны и потребовали вывода войск США с иракской территории.

"Суверенитет Ирака и его независимая воля должны уважаться всеми, поэтому для нас неприемлема американская опека, - цитирует ТАСС проповедника шейха Муханнада Мусави. - Мы должны укрепить внутреннее единство и безопасность с тем, чтобы успешно противостоять вмешательству внешних сил".

По словам шейха, ответственность за царящий в стране хаос ложится на правительство: "Прошло три месяца с начала массовых демонстраций в Ираке, однако власти не приняли до сих пор никаких шагов для улучшения ситуации".

15 января Муктада ас-Садр, сторонники которого располагают самым крупным блоком в парламенте, выступил с инициативой проведения массовой общеиракской акции против присутствия войск США в стране. Как сообщил телеканалу Al Alam источник в окружении имама, мирная многомиллионная демонстрация запланирована на 24 января.