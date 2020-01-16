Вначале присутствующие почтили минутой молчания память шехидов, погибших в результате кровавой резни мирного населения, устроенной Советской Армией в Азербайджане в ночь с 19 на 20 января 1990 года.

16 января 2020 года в Государственном комитете по градостроительству и архитектуре состоялось памятное мероприятие, посвященное 30-летию трагедии 20 Января, в котором приняли участие руководители комитета и коллектив, а также депутаты парламента.

Со дня трагедии 20 Января – страницы большого героизма азербайджанского народа прошло 30 лет. 20 января 1990 года в результате резни, устроенной Советской Армией, погибли 147 человек, а свыше 700 человек получили ранения и травмы.

Особенно важно было предоставить мировому сообществу точную информацию о трагедии 20 Января и преступлениях, совершенных в то время против азербайджанского народа. После кровавых событий 20 Января именно в результате смелых шагов общенационального лидера Гейдара Алиева попытки руководства Советского Союза скрыть истинную природу события от мирового сообщества были предотвращены. Сразу же после трагедии общенациональный лидер Гейдар Алиев, продемонстрировав большую самоотверженность, вместе с членами своей семьи приехал в представительство Азербайджана в Москве и выступил с заявлением, выразил резкий протест против насилия в отношении мирных жителей и обвинил организаторов резни перед мировым сообществом. Благодаря политической воле общенационального лидера Гейдара Алиева трагедии 20 Января была дана юридическая оценка на государственном уровне. Благодаря усилиям, предпринятым общенациональным лидером Гейдаром Алиевым после того, как он вернулся к власти во второй половине 1993 года, в Азербайджане ежегодно проводятся памятные мероприятия, посвященные трагедии 20 Января. Ежегодно по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева в соответствии со специальным планом в стране проводятся памятные мероприятия. И несмотря на то, что с того трагического дня прошло 30 лет, наши соотечественники и в Азербайджане, и за рубежом этот день вспоминают ежегодно с большим почтением и уважением к памяти погибших.

Общенациональный лидер окружил семьи шехидов государственной заботой. Социальная защита семей шехидов 20 Января и людей, потерявших здоровье во время этих событий, постоянно находится в центре внимания главы государства и является важной составной частью государственной социальной политики.

Согласно поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, решение проблем ветеранов войны, семей шехидов и инвалидов является одной из важнейших задач, стоящих перед соответствующими государственными органами. В Азербайджане осуществляются большие проекты в этой сфере. Социальная защита семей шехидов и инвалидов ежегодно усиливается.

20 Января для нас печальный день, но также и день чести. С течением времени молодое поколение знакомится с фактами, оно гордится историей и славным прошлым Азербайджана, чествует и чтит героев, бросивших вызов могущественной армии великой империи.

Несмотря на все давление и трагедию, никакая сила не может уничтожить стремление нашего народа к свободе, традиции государственности. После обретения независимости Азербайджан быстро развивался и стал одной из ведущих стран региона. Первыми, кто боролся за независимость Азербайджанской Республики, были наши соотечественники, которые пожертвовали своей жизнью. Мы преклоняемся перед их самоотверженностью и героизмом!

В конце мероприятия был показан документальный фильм, посвященный 30-летию событий 20 Января.