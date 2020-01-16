Серж Саргсян потрясен убийством шефа спецслужб

Экс-президент Армении Серж Саргсян выразил соболезнование семье и родным бывшего главы Службы нацбезопасности Георгия Кутояна.

"Глубоко потрясен страшной вестью о трагической смерти Георгия Кутояна. Слова не могут выразить всю ту трагедию, которая постигла не только семью Георгия Кутояна, но и всех тех, кто когда-либо знал человека, наделенного высокими моральными качествами, профессионализмом и интеллектом", - говорится в соболезновании бывшего главы армянского государства.

По мнению Саргсяна, ход следствия по поводу смерти Кутояна должен быть под пристальным вниманием армянского общества, учитывая его прежний статус в государстве.

Отметим, что тело Георгия Кутояна с огнестрельным ранением было обнаружено его супругой в их квартире в Ереване. Рядом с телом найдено огнестрельное оружие, однако пока неизвестно, принадлежало оно Кутояну или нет.