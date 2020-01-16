Украина начнет глубинное минирование Азовского моря

Военно-морские силы Украины в скором времени начнут глубинное минирование вдоль побережья Азовского моря на территории страны. Об этом 17 января сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил (ООС), передает РИА «Новый день».

С корабельно-катерным составом тактической группы «Тритон» уже отработан алгоритм действий расчетов по загрузке морских донных мин на корабль. Малый бронированный артиллерийский катер «Лубны» отработал боевое упражнение.

После отработки практических занятий корабли отправятся в море «для установления минных полей вдоль десантно-опасного участка побережья Азовского моря».

В начале декабря Украина сообщила, что сформировала новый дивизион надводных сил в Азовском море, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.