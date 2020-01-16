А доктор жалуется на родственников Расула Гулиева почти как в советской коммуналке
В редакцию обратился доктор медицинских наук, ныне пенсионер Фахраддин Ханмирзоев, проживающий на улице Кязима Кязимзаде, 117/119, в Ясамальском районе. Уже несколько лет ему и его супруге, людям почтенного возраста, буквально отравляет жизнь постоянный шум из квартиры соседей, а органы, призванные оградить граждан от такого негативного воздействия, мер не принимают.
«Десять лет назад мы купили квартиру у компании Atlas group на 16-м этаже новостройки, рассказывает Ханмирзоев. - Семь лет прожили спокойно, не испытывая никаких неудобств, но три года назад на 17-м этаже, в квартире над нами, поселилась семья Гулиевых, и с того дня наша жизнь превратилась в ад. Дело в том, что при покупке квартиры нас в компании честно предупредили, что шумоизоляция перекрытий неважная, а потому, если самим не изолировать пол, соседи снизу могут предъявить претензии из-за излишнего шума. Мы отреагировали адекватно и сразу провели соответствующий ремонт своего пола. А вот соседи сверху, сколько их ни просили, и не подумали сделать это и четвертый год изводят нас настоящим шумовым террором».
Надо уточнить, что новоявленными соседями пенсионеров Ханмирзоевых оказались родственники бывшего спикера азербайджанского парламента Расула Гулиева. Не такие уж близкие - дочь его племянника Этибара Гулиева, ее муж и дети. При этом официальным владельцем жилья является Егана Гулиева, жена дважды судимого Этибара Гулиева - сына Тельмана, старшего брата Расула Гулиева.
Учитывая определенные «заслуги» экс-спикера, не такое уж это завидное родство, но явно неадекватная семья, оказавшаяся в соседях у двух пенсионеров, очень им кичится и во всех официальных структурах прикрывается. А прикрываться есть от чего: день и ночь из квартиры «родни» бывшего госдеятеля раздаются то вопли скандалящих супругов, то там мебель среди ночи передвигают, а порой, похоже, чем-то швыряются друг в друга и об пол. В общем, децибелы зашкаливают.
Наверняка с шумом от соседей – ремонт делают, новую мебель расставляют, расшалившихся детей не могут угомонить, а порой и ругаются – сталкиваются почти все. Однако подобное случается изредка или хотя бы периодически, а вот от соседей Ханмирзоевых невыносимый, оглушительный шум исходит день и ночь – беспрерывно и постоянно, причем к ночи только усиливается. Любому нормальному человеку это трудно вынести, а для пожилых людей просто губительно.
«Мы с моей супругой, всю жизнь добросовестно работавшие, думали, что старость проведем в тишине и покое. Но какой уж тут покой, когда с потолка то грохот, то топот. Если днем еще как-то терпим, то ночью совсем плохо. Только собираемся уснуть, как у соседей что-то с грохотом падает. Просыпаемся, потом кое-как снова засыпаем, но опять вскакиваем от шума. А порой и скорую приходится вызывать – сердце прихватывает, ведь люди мы пожилые…» - жалуется Фахраддин муаллим.
На все вежливые просьбы и увещевания у скандальных соседей один ответ: «Имеем право - квартира наша, что хотим то и делаем, не нравится вам здесь жить, ну и скатертью дорога».
Измученные Ханмирзоевы подавали заявление участковому. И не одно. Страж порядка приходил, беседовал с соседями, но на этом его работа, видимо, и заканчивалась. Тем же закончилось и обращение в 27-е отделение полиции. И только после заявления в городскую полицию скандалистам был выписан штраф в размере 150 манатов. Заплатили ли его – неизвестно.
Не оставалось ничего другого, как подать на «шумных» соседей судебный иск. Ясамальский районный суд обязал экспертный отдел при Министерстве юстиции провести соответствующую экспертизу и установить, превышает ли уровень шума, исходящего от соседей супругов, установленные нормы. Оказалось – превышает. И Ясамальский суд на основании данных экспертизы обязал владельца квартиры – Э. Гулиеву сделать ремонт и улучшить шумоизоляцию пола.
«Затем мы выиграли и в Апелляционном суде, но несмотря на это родственники Расула Гулиева проигнорировали оба решения, более того, заявили, что никакие постановления суда для них не закон. Уже почти два года, как решение суда вступило в силу, но исполнять его никто не собирается. В настоящее время дело находится на рассмотрении в Следственном управлении Министерства юстиции, главой которого является назначенный в конце 2019 года Назим Аббасов. Занимается нашим делом следователь Малик Сафаров. И опять странным образом оно не продвигается, никого так и не принудили исполнить судебные решения. Хотя вначале Сафаров всячески высказывал свою поддержку пострадавшей стороне, то есть нам. Поменялось отношение к этому делу и у его руководителя - теперь Назим Аббасов уговаривает меня продать квартиру и не связываться с этими людьми. А следователь жалуется, что не может с ними справиться… Нас как будто ролями поменяли – и уже не соседи, а мы нарушители, а они - потерпевшие. До того нас довели, что мы, пенсионеры, готовы выплатить половину суммы ремонта, чтобы этот ад прекратился. Но Этибар Гулиев даже при таком условии отказывается решить ситуацию мирным путем.
Каковы его цели, в чем причина такой агрессии? Может, зарвавшиеся родственники беглого экс-спикера хотят тем самым у простого народа вызвать недоверие к власти? К Конституции, гарантирующей права и обязанности каждого гражданина?» - удивляется и возмущается Фахраддин Ханмирзоев.