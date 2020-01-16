Тамилла Алиева 19:28

В редакцию обратился доктор медицинских наук, ныне пенсионер Фахраддин Ханмирзоев, проживающий на улице Кязима Кязимзаде, 117/119, в Ясамальском районе. Уже несколько лет ему и его супруге, людям почтенного возраста, буквально отравляет жизнь постоянный шум из квартиры соседей, а органы, призванные оградить граждан от такого негативного воздействия, мер не принимают.

«Десять лет назад мы купили квартиру у компании Atlas group на 16-м этаже новостройки, рассказывает Ханмирзоев. - Семь лет прожили спокойно, не испытывая никаких неудобств, но три года назад на 17-м этаже, в квартире над нами, поселилась семья Гулиевых, и с того дня наша жизнь превратилась в ад. Дело в том, что при покупке квартиры нас в компании честно предупредили, что шумоизоляция перекрытий неважная, а потому, если самим не изолировать пол, соседи снизу могут предъявить претензии из-за излишнего шума. Мы отреагировали адекватно и сразу провели соответствующий ремонт своего пола. А вот соседи сверху, сколько их ни просили, и не подумали сделать это и четвертый год изводят нас настоящим шумовым террором». Надо уточнить, что новоявленными соседями пенсионеров Ханмирзоевых оказались родственники бывшего спикера азербайджанского парламента Расула Гулиева. Не такие уж близкие - дочь его племянника Этибара Гулиева, ее муж и дети. При этом официальным владельцем жилья является Егана Гулиева, жена дважды судимого Этибара Гулиева - сына Тельмана, старшего брата Расула Гулиева. Учитывая определенные «заслуги» экс-спикера, не такое уж это завидное родство, но явно неадекватная семья, оказавшаяся в соседях у двух пенсионеров, очень им кичится и во всех официальных структурах прикрывается. А прикрываться есть от чего: день и ночь из квартиры «родни» бывшего госдеятеля раздаются то вопли скандалящих супругов, то там мебель среди ночи передвигают, а порой, похоже, чем-то швыряются друг в друга и об пол. В общем, децибелы зашкаливают.

Наверняка с шумом от соседей – ремонт делают, новую мебель расставляют, расшалившихся детей не могут угомонить, а порой и ругаются – сталкиваются почти все. Однако подобное случается изредка или хотя бы периодически, а вот от соседей Ханмирзоевых невыносимый, оглушительный шум исходит день и ночь – беспрерывно и постоянно, причем к ночи только усиливается. Любому нормальному человеку это трудно вынести, а для пожилых людей просто губительно. «Мы с моей супругой, всю жизнь добросовестно работавшие, думали, что старость проведем в тишине и покое. Но какой уж тут покой, когда с потолка то грохот, то топот. Если днем еще как-то терпим, то ночью совсем плохо. Только собираемся уснуть, как у соседей что-то с грохотом падает. Просыпаемся, потом кое-как снова засыпаем, но опять вскакиваем от шума. А порой и скорую приходится вызывать – сердце прихватывает, ведь люди мы пожилые…» - жалуется Фахраддин муаллим. На все вежливые просьбы и увещевания у скандальных соседей один ответ: «Имеем право - квартира наша, что хотим то и делаем, не нравится вам здесь жить, ну и скатертью дорога». Измученные Ханмирзоевы подавали заявление участковому. И не одно. Страж порядка приходил, беседовал с соседями, но на этом его работа, видимо, и заканчивалась. Тем же закончилось и обращение в 27-е отделение полиции. И только после заявления в городскую полицию скандалистам был выписан штраф в размере 150 манатов. Заплатили ли его – неизвестно. Не оставалось ничего другого, как подать на «шумных» соседей судебный иск. Ясамальский районный суд обязал экспертный отдел при Министерстве юстиции провести соответствующую экспертизу и установить, превышает ли уровень шума, исходящего от соседей супругов, установленные нормы. Оказалось – превышает. И Ясамальский суд на основании данных экспертизы обязал владельца квартиры – Э. Гулиеву сделать ремонт и улучшить шумоизоляцию пола.