У Али Асадова обсудили поручения Ильхама Алиева

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов сообщил, что в ходе совещания 13 января по итогам 2019 года президент Ильхам Алиев дал правительству свыше 25 поручений. Для их систематизации и реализации Кабинет министров составил План мероприятий, в связи с чем подписано и соответствующее распоряжение.

В Кабинете министров прошло первое заседание в связи с исполнением поручений, данных правительству президентом Ильхамом Алиевым в ходе совещания 13 января. Как сообщает пресс-служба Кабмина, заседание было посвящено вопросу легализации неформальной занятости.

Али Асадов сказал, что во время совещания президент Ильхам Алиев особо подчеркнул важность пресечения неформальной занятости и повышении прозрачности.

Премьер-министр отметил, что рост взносов в Государственный фонд социальной защиты более чем на 37 процентов является реальным показателем проведенных реформ. В результате проделанных работ также расширяется налоговая база. "Однако политическая воля президента Азербайджана требует усиления этой работы", - сказал Али Асадов.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отчитался о работе в сфере труда и защиты социальных прав. Он сообщил, что 99 тысяч из 153 тысяч трудовых договоров, оформленных в 2019 году, приходятся на долю частного сектора.

Министр экономики Микаил Джаббаров отметил, что в направлении устранения неформальной занятости в 2019 году на местах были проведены оперативные меры по налоговому контролю.

"В течение года установлено 7294 факта нарушений, и в соответствии с законодательством, в качестве реакции на первое нарушения были сделаны письменные предупреждения. Однако в отношении лиц, повторно допустивших нарушения, применены финансовые санкции в размере 268 тысяч манатов, по 27 фактам возбуждены уголовные дела. В течение года поступления по линии налоговых органов, а также от взносов по социальному страхованию увеличились на 26 процентов и составили 2 миллиарда 931 миллион манатов. Прогноз был перевыполнен на 105,8 процента", - сказал Микаил Джаббаров.