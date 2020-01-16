Немецкий спецназ задержал племянника Мовлади Удугова

Ключевым подозреваемым по делу о предполагаемой подготовке теракта в Берлине стал чеченский беженец Зелимхан Б., племянник бывшего политического деятеля самопровозглашенной Ичкерии Мовлади Удугова, известного как Чеченский Геббельс за ведение пропаганды. Об этом сам Зелимхан рассказал в интервью Deutsche Welle.

По словам мужчины, полицейские в сопровождении спецназа окружили его у подъезда дома в Берлине утром 14 января. Ему сообщили, что следственные действия проходят в рамках дела о подготовке теракта в синагоге в центре немецкой столицы.

У Зелимхана и еще четырех подозреваемых изъяли мобильные телефоны и флеш-карты. На смартфоне мужчины обнаружили короткое видео, на котором запечатлена ведущая в синагогу улица, но он утверждает, что снимал дорогу, чтобы отправить ролик «друзьям в Чечне и показать им Берлин».

Вместе с тем оснований для ареста подозреваемых не нашлось. Они остаются на свободе, но, по собственным признаниям, не чувствуют себя в безопасности. По словам Зелимхана, поведение силовиков и в целом происходящее в Германии напоминает ему атмосферу в России в 2000-х, когда чеченцев обвиняли во всем подряд.

Мовлади Удугов был соратником и пресс-секретарем президента самопровозглашенной Ичкерии Джохара Дудаева, занимал различные посты в правительстве ЧРИ.