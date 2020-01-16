США ввели санкции против генерала КСИР

Соединенные Штаты вводят санкции против генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хасана Шавапура за разгон демонстраций в Иране. Как передает ТАСС, об этом сообщил в пятницу на брифинге спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Сегодня США вводят визовые санкции против генерала КСИР Хасана Шавапура, он виновен в грубых нарушениях прав протестующих, - сказал он. - Он ответственен за резню 148 беспомощных иранцев в ноябре 2019 года".

"Наши действия стали возможны благодаря полученной информации от иранских граждан. Иранцы прислали нам более 88 тыс. свидетельств нарушений прав человека", - отметил Хук.