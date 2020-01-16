Банк Порошенко обязали вернуть взятые у Януковича миллионы

Украинский суд обязал Международный инвестиционный банк (МИБ), принадлежащий бывшему президенту страны Петру Порошенко, вернуть 247 миллионов гривен, которые были взяты из банка семьи бежавшего из страны Виктора Януковича. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента Украины.

МИБ должен перечислить средства на счета Агентства по управлению арестованными активами (АРМА). Также в сообщении говорится, что Генпрокуратура республики проверяет законность нахождения этих миллионов в банке Порошенко.

Речь идет о деньгах, находившихся во Всеукраинском банке развития. До ликвидации этот банк принадлежал Александру Януковичу, сыну предшественника Порошенко на посту главы государства Виктора Януковича.

Нынешние средства арестовали по делу о легализации незаконных доходов окружения Януковича. В конце 2018 года журналисты «Радио Свобода» выяснили, что в 2016-2017 годах через МИБ были проведены почти два миллиарда гривен наличности, которые до этого сняты со счетов банка Януковича. Как утверждали журналисты, только на комиссиях за переводы МИБ заработал порядка 20 миллионов гривен.