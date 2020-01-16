США глубже залезут в долги — Министерство финансов страны анонсировало выпуск 20-летних бондов в первой половине 2020 года. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

Подробная информация об условиях по 20-летним бондам не приводится. В Минфине сообщили, что она будет обнародована 5 февраля 2020 года. В последний раз министерство выпускало такие облигации в 1986 году.

За счет выпуска 20-летних облигаций Минфин планирует снизить бюджетный дефицит, который по итогам 2019 календарного года превысил триллион долларов. Глава министерства Стивен Мнучин сказал, что американские власти будут искать и другие возможности для заимствования средств.

Сейчас самый длительный период погашения у находящихся в обращении облигаций — 30 лет. Однако осенью 2019 года Минфин США сообщал, что в 2020 году может выпустить бонды со сроком погашения 50 лет. Также в ведомстве не исключили выпуск 100-летних облигаций. Однако это произойдет только в том случае, если 50-летние бонды будут пользоваться спросом.