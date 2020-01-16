Багиров уверен, что избрание в парламент обладающих современным мышлением молодых людей из регионов позволит законодательному органу внимательнее прислушаться к проблемам и чаяниям простых людей, быстрее и эффективнее решать их. Багиров не сомневается в своей победе, и в интервью haqqin.az рассказывает, как представляет себе будущее Саатлинского района.

- Почему именно Саатлы?

- Я не делаю различий между городами и небольшими селами или поселками страны. Все мы - азербайджанцы, и каждый уголок является для меня Родиной. В том числе и Саатлинский район.

Наш Баку, несомненно, очень красивый, развитый город. По роду свей деятельности я много где побывал, в том числе и во многих знаменитых городах мира. И я искренне, без малейших сомнений могу сказать, что большая их часть по своей живописности, инфраструктуре, чистоте и уюту не могут сравниться с нашей столицей. Но реальность в том, Азербайджан - это не только Баку. И регионам тоже надо придать тот облик, то развитие, каким обладает Баку. А потому считаю, что решившие баллотироваться в парламент должны стремиться быть избранными не от крупных городов, а от районов, чтобы, став депутатами, обратить внимание законодательного органа на проблемы и чаяния жителей даже самых отдаленных сел и поселков, направить свои силы на развитие и благоустройство регионов.

В результате экономической политики и всесторонних реформ, проводимых президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, мы сегодня наблюдаем беспрецедентные темпы развития регионов. Возрождается местное производство, вкладываются крупные инвестиции в сельское хозяйство и сферу туризма. Все это направлено на уменьшение зависимости бюджета от энергетического сектора. В то же время это означает открытие тысяч новых рабочих мест. Но это только начало - для повышения уровня жизни сельских жителей сделать надо еще очень много. Именно поэтому в столь ответственный для Азербайджана период я решил выдвинуть свою кандидатуру на предстоящие парламентские выборы от района, который по праву можно назвать одним из самых красивых в природном отношении, богатым историческими памятниками и в то же время перспективным в плане сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, но все еще сложным в экономическом отношении. Это Саатлы. И если я буду избран депутатом в Милли Меджлис, то я сделаю все возможное, чтобы Саатлинский район стал одним из процветающих в стране, буду стремиться к тому, чтобы оправдать доверие местного населения.

- Сегодня вы в авангарде туристической сферы Азербайджана. Видите ли вы в себе силы совмещать свою сложную и напряженную работу по развитию туризма в стране, с не менее ответственной деятельностью в парламенте?

- Я, разумеется, все продумал, взвесил и пришел к выводу, что моя профессиональная деятельность не скажется отрицательным образом на членстве в Милли Меджлисе. Да, туризм – это сфера моего интереса, я являюсь автором многих нововведений в этой области. Однако не думаю, что должен зацикливаться на этом, пусть и увлекательном занятии всю жизнь. Всегда со всем вниманием относился и к экономике, и политике, и законотворческой деятельности… Саатлинский район, как вы знаете, является аграрным, сельскохозяйственным регионом. Это, конечно, новые для меня сферы, но это как вызов, проверка себя как личности активной, деловой. Считаю, что я смогу представить местным жителям ряд интересных и реализуемых предложений, направленных на повышение их трудовой занятости и в целом улучшения жизни.

Как вы знаете, в «Программе по социально-экономическому развитию регионов» учтены потребности всех местностей Азербайджана, в том числе и Саатлинского района. Убежден, что настоящий депутат, неравнодушный, активный парламентарий - это тот, кто сможет помочь населению добиться эффективной реализации государственной программы, способствовать обеспечению всех предусмотренных для сельских районов льгот, приложит все усилия для скорейшего претворения в жизнь указанных президентом целей. И я хочу стать именно таким депутатом.

- Какие акции вы намерены предпринять в рамках агитационной кампании?

- В первую очередь это живое общение с людьми. Планирую максимальное количество встреч, причем говорить с населением буду напрямую, без посредников. Не стану обещать, что приду в каждый дом, – это невыполнимо, невозможно чисто физически. Но намерен посетить дома как можно большего числа саатлинцев, обойти как можно больше улиц и кварталов. Для меня недостаточно, чтобы люди знакомились с моей платформой, обязательствами только посредством агитационных щитов и листовок. Хочу убедить каждого избирателя в моей искренности. Надеюсь, что мне это удастся.

- Почему, всё же, вы приняли решение участвовать в выборах?

- Первой и основной причиной моего решения являются претворяемые в жизнь президентом Ильхамом Алиевым кадровые реформы. Глава государства поручает сегодня основные управленческие функции во всех сферах молодым, образованным людям, чьи помыслы отвечают требованиям времени, людям с новым мышлением и современными взглядами на развитие страны. И мы видим, что шаги, предпринимаемые президентом Ильхамом Алиевым, оправдывают себя - во всех сферах жизнедеятельности наблюдаются оживление, прозрачность действий. Этот фактор и стал для меня стимулом.

Президент призвал молодежь быть активной, принять участие в выборах в Милли Меджлис. Это говорит о том, что глава государства видит новый парламент как важную часть процесса реформ, проводимых в стране. В наблюдающихся реалиях кадровых и структурных реформ, начавшихся в исполнительных структурах, изменения в законодательном органе неизбежны. И если вам интересно, почему я принял такое решение, то признаюсь, что хочу быть частью этих реформ, испытать себя в новых сферах деятельности. А главное, хочу помогать людям.

- Вы отметили, что являетесь автором многих новшеств в области туризма. Имеется ли в Саатлы потенциал в этом направлении?

- Знаю не понаслышке, что во всех регионах Азербайджана есть неисчерпаемый потенциал для сферы туризма. У нас богатая природа, причем как фауна, так и флора. Не исключение и Саатлы. Интересна и поучительна древняя история нашего народа. У нас повсюду можно найти замечательные памятники истории и культуры. Неиссякаемы и духовные ценности азербайджанцев, их традиции и обычаи. Даже кухня у нас особенная, во многом уникальная. Эти нетленные ценности можно использовать в каждом регионе по-своему. Для этого нужно одно - создать соответствующую инфраструктуру. Это основное условие как для местного, так и для иностранного туриста. Уверен, если реализовать эти условия, то можно будет открыть Саатлы и для туризма. Этот район настолько привлекателен, что при правильном использовании его потенциала можно будет в скором времени пожинать плоды.