Помпео о планах удара по ядерным объектам Ирана

CША рассматривали возможность превентивного удара по ядерным объектам в Иране, чтобы не допустить появления у Исламской Республики ядерного оружия. Об этом рассказал госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, сообщает РИА Новости.

«Это важный вопрос, над которым мы много думали», — ответил политик на соответствующий вопрос в эфире Hugh Hewitt Radio Show.

Он напомнил о заявлении американского президента Дональда Трампа, который 8 января пообещал, что не позволит Ирану получить ядерное оружие, пока он остается у власти.