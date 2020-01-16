Монета со скандальным королем установила рекорд

Монета с изображением скандального короля Эдуарда VIII — дяди действующей королевы Елизаветы II — установила рекорд, оказавшись самой дорогой из когда-либо проданных в Великобритании. Частный коллекционер приобрел ее за миллион фунтов стерлингов. Об этом сообщается на сайте Королевского монетного двора.

«Соверен Эдуарда VIII является одной из самых редких и самых коллекционных монет в мире, поэтому неудивительно, что он установил новый рекорд для британской чеканки», — отметила представитель Королевского монетного двора Ребекка Морган, пишет The Guardian.

Пробную партию монет отчеканили из 22-каратного золота и выпустили в 1936 году, когда Эдуард VIII взошел на престол. Массовую чеканку планировали начать в 1937 году, однако этого так и не произошло, поскольку к тому моменту король отрекся от престола.

Еще одной особенностью соверена является «неканоничное» изображение на ней монарха — он смотрит в левую сторону, как и его предшественник, двоюродный брат последнего императора России Николая II, Георг V. Королевская традиция же велела изображать короля, смотрящим в противоположную сторону в отношении предшественника. Эдуард пошел на это, так как ему больше нравился его левый профиль.