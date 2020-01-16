В Сирии уничтожены около 50 боевиков

Около 50 боевиков были уничтожены вооруженными силами Сирийской Арабской Республики в ходе атак на позиции правительственных сил в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо. Как передает РИА Новости, об этом сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Юрий Боренков.

Боренков рассказал, что боевики террористической организации "Хайат Тахрир Аш-Шам" с вечера 16 января пытались прорвать позиции правительственных сил в районе нескольких населенных пунктов провинции Идлиб и Алеппо. ВС Сирии удержали занимаемые позиции.

"При отражении атак уничтожены около 50 боевиков, семь пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами и один "джихад-мобиль", - сказал он.