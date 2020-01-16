На мероприятии была почтена память героических сынов, отдавших жизни за свободу, независимость и территориальную целостность Азербайджана. Также был продемонстрирован документальный фильм, посвященный тем трагическим дням.

Выступившая на мероприятии руководитель аппарата БТА Гюльшан Рзаева отметила, что, несмотря на военную, политическую и моральную агрессию со стороны советского режима, азербайджанский народ продемонстрировал всему миру свой героизм.

Было отмечено, что после возвращения к власти общенационального лидера Гейдара Алиева была дана политическая и юридическая оценка трагедии 20 Января и названы имена организаторов этого преступления.

Спустя день после трагедии, рискуя своей жизнью, Гейдар Алиев пришел в постоянное представительство Азербайджана в Москве, где на пресс-конференции перед всем миром осудил организаторов преступления. Затем по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики дал первую политическую оценку трагедии 20 Января. Память жертв этой трагедии ежегодно чтится на государственном уровне, правда о тех события доводится до мировой общественности и эту политику успешно продолжает президент Ильхам Алиев.

Азербайджанский народ ежегодно 20 января чтит память невинных жертв этой трагедии.