Мужчина узнал о смерти в доме, где он проживает, от корреспондента Sputnik-Армения. "Его (Георгия Кутояна. - ред.) я лично не знал, был знаком с его тестем — Татулом Бишаряном. Насколько мне известно, это была квартира тестя", - рассказал сосед.

Ереванская квартира, в которой в пятницу было найдено тело бывшего главы Службы национальной безопасности (СНБ) Армении — 38-летнего Георгия Кутояна, принадлежала не ему, а его тестю — Татулу Бишаряну. Об этом корреспонденту Sputnik-Армения рассказал сосед, житель этой многоэтажки в квартале "Ераз" по улице Паруйра Севака.

Между тем после появления информации о смерти Кутояна возле здания, где произошел инцидент, собрались представители многочисленных СМИ. Работавшие на месте происшествия правоохранители не пропускали журналистов к подъезду дома, более того, они даже жителям здания не разрешали проехать на парковку. Впрочем, жители дома и сами, заметив огромную толпу людей с камерами и микрофонами, пытались скрыться.

Машина "Скорой помощи", стоявшая возле здания больше двух часов, увезла тело Кутояна около 17:30 часов. После этого из здания вышел бывший омбудсмен Нагорного Карабаха Рубен Меликян.

"Господа журналисты, не знаю, что можно комментировать в этом случае. Воздерживаюсь от всяких оценок и комментариев", - сказал он и поспешно удалился.

Несколько минут спустя вышел и председатель Конституционного суда Грайр Товмасян. Он не мог сдержать рыданий. Глава КС не подошел к журналистам, сразу сел в машину и уехал.

Представитель Следственного комитета Артур Меликян заявил, что Кутоян погиб в результате огнестрельного ранения в висок. В комнате были найдены многочисленные пули и гильзы, а также повреждения на стенах. "На месте инцидента обнаружен пистолет "Глок". Это оружие он получил в качестве награды от руководителя СНБ Армении", — сказал Меликян, отметив, что экспертиза выяснит, принадлежат ли найденные боеприпасы тому же пистолету.