Премьер Канады потребовал от Ирана компенсаций за сбитый самолет

Премьер Канады Джастин Трюдо лично повторил официальные требования властей страны к Ирану о выплате компенсаций за авиакатастрофу в Тегеране.

По его словам, Иран должен в срочном порядке выделить средства семьям погибших, которые нуждаются в поддержке и «не могут ждать недели».

«Я хочу ясно дать понять, мы ждем от Ирана компенсации семьям (погибших), я с ними встречался, они не могут ждать недели», — сказал Трюдо.

Со своей стороны правительство Канады выделит родственникам жертв по $25 тыс. за погибшего для покрытия расходов на похороны и проезд. Это касается как граждан страны, так и обладателей вида на жительство.

Тем временем глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф встретился с канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампанем Омане. Министры сказали слова соболезнования в связи с крушением украинского самолета и обсудили сотрудничество двух стран в технической, правовой и консульской сферах.