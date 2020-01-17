Форум в Давосе соберет больше 100 миллиардеров

На Всемирный экономический форум в Давосе, который пройдет 21—24 января, съедутся по меньшей мере 119 миллиардеров.

Совокупное состояние этих гостей оценивается примерно в $500 млрд. Среди них 33 миллиардера из США, 19 из Индии и 7 из России, сообщает РБК.

В этом году манифест форума посвящен понятию stakeholder capitalism («капитализм заинтересованных сторон»), он затрагивает такие вопросы, как справедливое налогообложение, политику нулевой терпимости.

Отметим также, что все российские участники получили аккредитацию для участия в Давосском форуме. Проблем, как в прошлом году, не было, заявил ранее в интервью РИА Новости президент ВЭФ Борг Бренде.

«К счастью, нет. У нас нет проблем с этим. Мы очень довольны представительством российской делегации», — сказал он 14 января.