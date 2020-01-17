Рауф Арифоглу отказался от дебатов с Игбалом Агазаде
«Журналист Мейдан ТВ Натик Джавадлы выступил с инициативой проведения публичных дебатов между кандидатами в депутаты Милли Меджлиса от 35-го Хатаинского избирательного округа – председателем партии «Умид», экс-депутатом от этого же округа Игбалом Агазаде и главным редактором газеты «Ени Мусават» Рауфом Арифоглу», - говорится в сообщении избирательного штаба лидера партии «Умид». Однако, по информации, хотя И.Агазаде и поддержал идею открытых дебатов, Рауф Арифоглу отказался от участия в прениях, - говорится в пресс-релизе штаба, поступившем в редакцию haqqin.az.
По информации избирательного штаба И.Агазаде, причина отказа Р.Арифоглу от публичных дебатов неизвестна.