Tesla показала новую модель автомобиля. Компания опубликовала изображение еще неанонсированной новинки в своем аккаунте в китайском мобильном приложении WeChat, пишет портал BGR.

Фото концепта стало частью сообщения о скором открытии проектно-исследовательского центра американского автопроизводителя в Китае. В сообщении также указывается, что компания ищет дизайнеров для создания автомобилей «в китайском стиле», хочет «интегрировать китайское искусство в ориентированную на будущее Tesla».

Новый автомобиль внешне напоминает кроссовер Model Y, но меньшего размера, имеет более заостренные формы. Также на фото у автомобиля отсутствуют зеркала заднего вида.