Российский олигарх бросил вызов Финляндии из-за санкций США. Имеющий финское гражданство миллиардер Борис Ротенберг поставил вопрос о независимости европейской страны после решения суда, которое позволило местным банкам не обслуживать его счета. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на адвоката бизнесмена.

По мнению миллиардера, суд, вынося решение в пользу банков, не смог разъяснить, будут ли теперь американские санкции иметь обязательную юридическую силу на территории независимой Финляндии и на каком основании. Адвокат сообщил, что Ротенберг серьезно раздумывает над тем, чтобы оспорить решение инстанции.

Ранее Ротенберг обратился в финский суд из-за отказа четырех банков — Nordea, Svenska Handelsbanken, OP и Danske Bank — обслуживать его счета. Из-за этого бизнесмен лишился возможности платить налоги и осуществлять коммунальные платежи. Основанием для отказа со стороны кредитных учреждений стали опасения, что они могут попасть под вторичные санкции США.

Финский суд встал на сторону банков и согласился, что те, осуществляя транзакции, действительно подвергли бы себя значительному риску американских ограничений.