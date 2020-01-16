Российские футболисты делали ставки на игры своей команды

Футболисты «Машук КМВ», выступающего в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), делали ставки на матчи своей команды. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«К сожалению, это действительно так», — заявил президент клуба Александр Сахтариди.

Он отметил, что из трех футболистов, делавших ставки, двое выступали на правах аренды. Президент «Машук КМВ» заявил, что спортсменов ждет наказание. По словам Сахтариди, игроки оправдываются тем, что не знали о запрете и делали ставки на другие виды спорта, однако функционер признался, что им не верит.

Статья 9 из «Регламента Российского футбольного союза по этике» запрещает официальным лицам прямое или косвенное участие в азартных играх и деятельности букмекерских контор и тотализаторов.