Главарь банды, расстрелявшей армянский парламент, написал Пашиняну

При этом там отметили, что другая информация не подлежит публикации.

Главарь расстрелявшей парламент в 1999 году банды Наири Унанян написал письмо премьер-министру Николу Пашиняну из тюрьмы. Информацию об этом Sputnik-Армения подтвердили в администрации главы правительства.

Ранее газета "Грапарак" написала о том, что Унанян написал Пашиняну письмо. В нем он приветствовал решение о возобновления расследования по делу "27 октября" (день расстрела парламента).

Унанян, по сообщению издания, выразил готовность участвовать в следствии и "не жалеть усилий" для выявления организаторов. У него есть, что сказать по этому делу, пишет издание.

Напомним, 27 октября 1999 года несколько террористов ворвались в здание армянского парламента и расстреляли спикера Карена Демирчяна, премьер-министра Вазгена Саркисяна, вице-спикеров Юрия Бахшяна и Рубена Мирояна, министра по оперативным вопросам Леонарда Петросяна, депутатов Арменака Арменакяна, Генриха Абрамяна и Микаела Котаняна.