Еще одно скандальное видео: Учительница бьет ученика по голове в Сураханском детдоме

В социальных сетях появилось видео очередного произвола и насилия над детьми в детском доме в Баку.

Судя по видео, воспитательница ругает маленького мальчика за провинность, после чего несколько раз ударяет его по голове.

Никакой официальной реакции на распространившиеся видеокадры пока еще нет.

Стоит отметить, что это не первый случай насилия над детьми в детских домах в Баку. Ранее СМИ и пользователи соцсетей неоднократно сообщали о жестоком обращении с детьми в детских домах столицы.