Евгений Бай, спецкорр. haqqin.az, Вашингтон 02:08

Итак, в американском Сенате формально стартовал "политический суд", как называют в Вашингтоне процесс обсуждения статей импичмента, который в декабре вынесла президенту Трампу Палата представителей конгресса США. Впрочем, сами обсуждения начнутся лишь во вторник, после национального праздника Америки - Дня Мартина Лютера Кинга. А на этой неделе в Сенат пришли семь представителей нижней палаты во главе с председателем Комитета по разведке Адамом Шиффом и тот, предупредив сенаторов, чтобы те "сохраняли тишину, иначе им будет угрожать тюремное заключение", зачитал под куполом Капитолия две статьи, по которым президенту был объявлен импичмент - злостное превышение полномочий и препятствование деятельности Конгресса.

Нэнси поджидала Парнаса После этого принявший присягу председатель Верховного суда США Джон Робертс попросил сенаторов, которые выступают в роли судей присягнуть в том, что они будут осуществлять непредвзятое правосудие. Однако большинство американцев, как показывают опросы, убеждены, что сенаторы-республиканцы, коих в палате большинство, настроены именно предвзято и стремятся как можно быстрее закончить "политический суд" полным оправданием президента. Но на этом пути у них несколько серьезных преград. Объявившая в декабре об импичменте спикер палаты представителей Нэнси Пелоси намеренно - на несколько недель - затянула передачу документов в Сенат. За это ее начали активно критиковать даже соратники по партии. Но сейчас становится ясно, что она выиграла. В США за это время появились новые серьезные доказательства того, что Трамп действительно пытался втянуть руководство Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским в свою политическую игру. Он не просил, а просто требовал, чтобы Киев предоставил ему компромат на Джо Байдена, своего ключевого соперника на выборах 2020 года. Эти данные предоставил прессе некто Лев Парнас. Имя этого одесского еврея, американского бизнесмена советского разлива еще недавно никто в Америке не знал. А сейчас оно встречается на страницах газет и в телевизионных новостях не реже, чем имя самого Трампа. Кто же это такой? Из американских СМИ известно, что Лев Парнас в начале 90-х занимался контейнерными грузоперевозками между США и бывшими республиками СССР, а затем основал брокерскую компанию со штатом в несколько сотен человек. Со слов самого Парнаса, он сильно преуспел, сумев вывести на IPO свыше 1000 компаний. По данным Bloomberg, бизнес Парнаса был вовсе не столь успешен. В начале 2018 года, судя по судебным искам, Парнасу грозило выселение из его дома во Флориде. Он работал в 5 брокерских компаниях, причем все они были закрыты регуляторными органами после того, как выяснилось, что эти фирмы обманывали и вводили клиентов в заблуждение. Другое издание – The Daily Beast, отмечает, что в 2015 г. «федеральный суд обязал господина Парнаса вернуть более $500 тыс. приятелю, который 4 годами ранее ссудил Парнаса этой суммой якобы для съемок фильма. Парнас буквально заманил инвестора в этот проект, организовав в нью-йоркском отеле Carlyle встречу потенциального «инвестора» с продюсером фильма и актером Джеком Николсоном. Деньги Парнас так и не вернул.

Наконец, в прошлом году Парнас вместе с другим таким же авантюристом, Игорем Фруманом оказался в США под следствием по обвинению в незаконном финансировании избирательной кампании Трампа 2016 года. Вот какой субъект оказался центральной фигурой расследования дела об импичменте лидера супердержавы. Явно не божество, спустившееся с греческой горы Парнас. И не дельфийский оракул. Трамп отнекивается Хотя, возможно то, что сообщил прессе Парнас, будет стоить Трампу если не импичмента, то переизбрания. Помогавший в Украине добывать компромат на Байдена личному юристу Трампа, бывшему нью-йокскому мэру Руди Джулиани, он показал пальцем на президента, который по его словам благословил его на украинскую операцию. "Трамп отлично знал, что происходит в Украине", - объявил Парнас. Трамп заявляет, что он совершенно не знает этого человека, не знает, откуда он родом и чем занимается. Однако Парнас стоит рядом с президентом на многих фотографиях, сделанных в разное время - их не меньше десятка. Кто поверит, что эти два радостно улыбающиеся джентльмена не знакомы?

Показания Парнаса стали одним из ключевых элементов в стратегии демократов в Сенате - добиться вызова в Капитолий свидетелей из команды Трампа - бывших и настоящих. Среди них экс-советник по национальной безопасности Джон Болтон и нынешний исполняющий обязанности главы администрации Мик Малвени. Но не только это в активе противников президента. Как сообщила на этой неделе влиятельная независимая организация Government Accountability Office (Офис по отчетности правительства) Белый дом нарушил закон, отложив предоставление Украине военной помощи в размере 400 миллионов долларов, до этого утвержденной конгрессом. У сторонников импичмента есть основания утверждать, что это решение Трампа также было средством воздействия на Киев с тем, чтобы сделать его более сговорчивым в предоставлении компрометирующих данных на Байдена, а также его сына Хантера, работавшего в Украине. Однако республиканцы уперлись, заявляя, что это прерогатива палаты представителей - вызывать и опрашивать свидетелей, а не их. В результате вопрос о вызове в суд чиновников администрации Белого дома стал главным камнем преткновения между двумя партиями в деле об импичменте. Но его все же можно решить. Демократов в сенате 47, им нужно всего четыре голоса республиканцев, чтобы проголосовать простым большинством за вызов свидетелей. И, скорее всего, они найдутся. Среди таких колеблющихся сенаторов - бывший кандидат в президенты Митт Ромни, сенаторы Сьюзан Коллинз и Лиза Меркауски а также, возможно, сенатор Ламер Александер. Ну а что дальше? Этот вопрос задают миллионы американцы, ведь сторонникам импичмента все равно не собрать двух третей голосов, чтобы отстранить Трампа от власти. Это так, но посмотрим на цифры возможного голосования, которые приводит интернет - ресурс Politico. 34 сенатора готовы проголосовать за импичмент, 9 заявляют, что "скорее всего" сделают это, 7 - "может быть". 26 сенаторов точно проголосуют против и 24 - "скорее всего". Таким образом, мы видим абсолютный паритет: 50:50. Но как пишет Politico, эти результаты могут быть не окончательными. В момент голосования могут быть перебежчики с республиканской стороны, которые сейчас боятся заявить о своей позиции, чтобы их не подвергли травле Белый дом и коллеги по палате. В конечном итоге борьба идет даже не за импичмент, а за победу на ноябрьских выборах. В этой борьбе все средства хороши. Ненавидящая Трампа "большая пресса" Америка нанесла по хозяину Белого дома новый удар. В стране только что вышла книга, авторами которой стали лауреаты Пулитцеровской премии (она ежегодно присуждается за лучшие работы в области журналистики) Филип Ракер и Кэрол Леонниг из The Washington Post. В их описаниях президента, основанных на интервью с двумястами его бывшими сотрудниками, Трамп выглядит как эксцентричный и опасно неинформированный человек. Например, у него было слабое представление о том, что произошло на Перл-Харборе в декабре 1941 года.