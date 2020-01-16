Польский фермер был съеден гигантскими свиньями

Польский фермер был съеден 12 свиньями после того, как у него произошел сердечный приступ. Об этом пишет The Sun.

Останки 71-летнего мужчины обнаружил его сосед, который зашел проведать фермера, так как не видел его с Нового года. Как пишет издание, погибший получил сердечный приступ, когда он набирал воду из колодца. Рядом с ним были найдены останки.

Как рассказали соседи фермера, он держал гигантских свиней венгерской породы Мангалица, часто животные голодали, не получали необходимый уход и свободно бегали по территории. В связи с этим в прокуратуре считают, что мужчина был съеден своими питомцами.