Трамп посоветовал аятолле Хаменеи следить за своими словами

Президент США Дональд Трамп посоветовал верховному лидеру Ирана Али Хаменеи быть осторожнее в своих высказываниях, касающихся США. Об этом Трамп написал в Twitter, комментируя заявления Хаменеи о США и Европе, передает Anadolu.

«Так называемый верховный лидер Ирана, который в последнее время был не таким уж верховным, позволил себе несколько нелестных слов о США и Европе. Их экономика рушится, а люди страдают. Он должен быть очень осторожным со своими словами», - написал Трамп.

Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась третьего января после того, как Пентагон сообщил об операции, в ходе которой в районе аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касым Сулеймани.

Ракетный удар по автоколонне, в которой находился генерал, был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа.