Все, что осталось после пожара, было снесено, фундамент очищен и территория бывшего ТЦ была обнесена забором. Но из-за того, что строительство нового здания пока не началось, данная территория все больше напоминает свалку – ведь здесь появились горы мусора и очищенный фундамент бывшего торгового центра оказался заполнен сточными водами, распространяющими ужасную вонь.

Место на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе, где располагался ТЦ Diqlas, снесенный после сильного пожара в марте прошлого года, превратилось в распространяющую зловоние свалку.

Уличные торговцы сказали корреспондентам haqqin.az, что с базара сюда привозят и выбрасывают испорченные фрукты и овощи.

«Ожидается, что будет построен новый торговый центр, но как вы видите – строительство пока не началось. В результате этого сюда с базара "8-ой километр" и других объектов ежедневно привозят мусор. А по ночам те, кто остается на базаре, еще используют это место в качестве туалета», - говорят уличные торговцы.

Зловоние от этой новой свалки можно почувствовать уже на входе в базар. Один из базарных торговцев говорит, что все отходы выбрасываются на место бывшего ТЦ.

«Остатки фруктов, испорченное мясо, прочий мусор выбрасывается сюда и гниют. После сноса остатков ТЦ это место превратилось в самую настоящую свалку. Мы вечерами боимся отпускать детей в ту сторону», - говорит Малейка Гахраманова, торгующая на базаре.

Напомним, утверждалось, что на этом месте будет построен большой торговый центр. Но в Государственном комитете по градостроительству и архитектуре нам сказали, что к ним не поступил ни один проект о строительстве на месте ТЦ Diqlas какого-либо нового торгового объекта.

Пожар в ТЦ Diqlas произошел 26 марта прошлого года. Согласно заключению экспертов, зданию был нанесен непоправимый ущерб и его восстановление было признано невозможным.