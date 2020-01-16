Власти Азербайджана всегда отмечают низкий уровень внешнего долга страны. На недавнем совещании, посвященном итогам прошлого года, министр финансов Самир Шарифов вновь подчеркнул, что внешний долг страны по итогам 2019 года составил 17,2% ВВП. Причем, в этом году этот показатель может снизиться на 1%, так как на обслуживание внешнего долга планируется направить 1,7 млрд манатов ($1 млрд.). На этот вопрос уделил внимание и президент Ильхам Алиев , глава государства поручил Минфину продолжить процесс сокращения внешнего долга. «Мы можем досрочно погасить ряд кредитов. Кроме этого, мы проводим осторожную политику заимствований, в рамках которой кредиты будут привлекаться, в основном, на технологические проекты», - отметил глава государства.

С чем связано столь пристальное внимание главы государства к этой проблеме, показывает следующая картина. По итогам третьего квартала прошлого года соотношение глобального долга к ВВП достигло рекордно высокого уровня - 322%. Долг вырос почти на 10 трлн долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до - 252,6 трлн долларов. Причем резко возросли долги во всех секторах - от домашних хозяйств до государственных и корпоративных облигаций. Не трудно заметить, что здесь речь идет не только о внешних долгах, а о долгах вообще. Но и государственные долги занимают в этом непостижимом объеме заметную долю.

А как это произошло? Последние годы Центробанки накачивали мировую экономику дешевыми деньгами. Основной их целью было снижение ставок на долговом рынке, чтобы компании могли занимать под низкий процент и финансировать тем самым свою деятельность. Но масштабы денежных вливаний превзошли все возможные ожидания, в результате привлекать займы смогли даже абсолютно неэффективные компании, так называемые компании-зомби. Об этом наглядно свидетельствуют цифры - глобальный долг с 2003 года вырос почти на 150 трлн долларов, а с 2008 года - на 70 трлн долларов. Да, после кризиса 2008 года на глобальную экономику взвалили дополнительно 70 трлн долларов нового долга. А для борьбы с предстоящими новыми экономическими потрясениями таких мощностей уже не осталось.

Большинство крупных регуляторов до сих пор используют все возможные инструменты денежно-кредитной политики. Чего только не испробовали они за последние годы: и отрицательные процентные ставки, и LTRO (антикризисная операция долгосрочного рефинансирования банков), и даже покупки ETF (ликвидный маржинальный инструмент активного инвестора), которые осуществляет Банк Японии, которому и скупать-то больше нечего. Создалась парадоксальная ситуация, когда банки выдают беспроцентные или отрицательные кредиты, а с депозитов, наоборот, высчитывают проценты. К счастью или нет, но Азербайджан еще далек от такой ситуации. Но в мировом масштабе денежно-кредитная ситуация вызывает серьезную тревогу.

Да, мировые регуляторы находятся в ловушке, даже при желании они не могут нормализовать свою политику. Начни они увеличивать свои ставки, как произойдет взрыв этого огромного долгового «пузыря», исчисляемого сотнями триллионов долларов. Правда, компании и страны пока еще могут рефинансировать свои колоссальные долги. Но как им это осуществить, если при росте ставок рефинансирование обойдется уже слишком дорого. Следовательно, долги придется отдавать, но сделать это практически невозможно - слишком велика образовавшаяся долговая нагрузка.

К тому же, в большинстве крупных стран долг рос более быстрыми темпами, чем ВВП. Потому-то глобальный долг более чем втрое превышает ВВП. Суть новой ловушки заключается в том, что растущее долговое бремя будет сдерживать экономический рост, а это еще больше усложнит попытки вырваться из этой долговой ямы. Правда, с годами доля людей, живущих за чертой бедности, заметно снижается. Однако долговая проблема может уничтожить этот прогресс. Долги необходимо будет списать, а это возможно только в ходе различного рода глобальных конфликтов. И хотя мир эволюционировал, опасность такая не исключается. И не по этой ли причине в разных регионах мира разгораются все новые и новые военные конфликты?