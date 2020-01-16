Избивавшая мальчика воспитательница уволена

Управление дошкольного образования и детских домов Баку распространило заявление в связи с избиением воспитательницей маленького мальчика в детском доме №2, расположенном в Сураханском районе.

Как заявили haqqin.az в Управлении, данный инцидент произошел в декабре 2019 года. Согласно решению комиссии, расследовавший этот инцидент, еще в декабре учительница Эльнура Мамедова за этот инцидент и другие допущенные нарушения была уволена с работы.

Напомним, что в социальных сетях появилось видео очередного произвола и насилия над детьми в детском доме в Баку. Видеокадры были засняты в детском доме №2, расположенном в Сураханском районе.