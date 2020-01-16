Спецоперации МВД: в Баку задержаны наркоторговцы

В Баку в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции Хазарского района были задержаны бывший заключенный 40-летний Аллахверди Гумбатов и 24-летний Эльвин Фарзалиев, сообщает пресс-служба МВД.

При них было обнаружено 301 г и 436 г героина соответственно.

Кроме того, был задержан еще один наркодилер – 27-летний Фазиль Джафаров. Сотрудники 15-го отделения Сабунчинского района нашли у него 321 г героина.

Операция по задержанию наркоторговцев была проведена также 32-м отделением полиции Сураханского района и Полком быстрого реагирования МВД. У жителя Баку 24-летнего Эльгюна Гасымзаде было обнаружено 389 г героина. Наркоторговец задержан.

По фактам ведутся расследования.