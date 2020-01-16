Генерал-майор Эльчин Ибрагимов: «Ситуация на азербайджано-армянской границе резко обострилась»

Последние события на линии соприкосновения на государственной границе с Арменией в Газахском направлении прокомментировал haqqin.az руководитель аппарата Государственной пограничной службы генерал-майор Эльчин Ибрагимов.

В последние дни резко обострилась ситуация на азербайджано-армянской государственной границе, где противник прибег к ряду провокаций. Так, в результате обстрела армянскими подразделениями позиций пограничных войск ГПС Азербайджана в Газахском районе был убит военнослужащий Фарзали Фарзалиев. 11 января противник снова открыл огонь по позициям пограничной дивизии «Газах» погранвойск в направлении Газахского и Акстафинского районов. Также в течение последних дней интенсивному обстрелу из крупнокалиберного и снайперского оружия подвергались пограничные боевые позиции, а также военные транспортные средства.

- В последнее время наблюдается напряженность на линии соприкосновения с вооруженными силами Армении на государственной границе в Газахском направлении. Что Вы можете сказать по этому поводу?

- С первых чисел января оперативная обстановка в указанном направлении резко обострилась вследствие провокационных действий армянской стороны.

Так, 7 января, в результате грубого нарушения режима прекращения огня со стороны армянских вооруженных подразделений, снайперским выстрелом был убит пограничник срочной службы рядовой Фарзали Фарзалиев.

Данный случай наглядно свидетельствует о намерениях армянской стороны все больше нагнетать обстановку на линии соприкосновения.

К сожалению, несмотря на нанесенный в ответ противнику урон в 5-6 кратном размере, каждый такой случай является для нас невосполнимой потерей.

- Какие цели преследует противник этими провокационными действиями?

- Понять логику противника, который после каждой такой попытки провокации, несет тяжелые потери и, несмотря на это, продолжает эти попытки, поверьте, достаточно сложно.

В прошлом году армянские вооруженные подразделения неоднократно пытались продвинуть свои боевые позиции вперед в направлении линии государственной границы.

Эти попытки были с нашей стороны вовремя пресечены, и в результате принятых упреждающих мер было достигнуто серьезное тактическое и, что еще более важно, стратегическое преимущество над противником, показателем чего является нынешнее расположение наших боевых позиций.

В результате ответных мер, выдвижение наших боевых позиций в нескольких особо важных участках до 2-х километров в направлении государственной границы позволило еще более увеличить безопасность близлежащих населенных пунктов и магистральных дорог, а также обезопасить условия несения службы личным составом.

Сегодня мы полностью контролируем несколько стратегических и жизненно важных объектов на сопредельной территории, таких как газопровод из Грузии в Армению и газокомпрессорная станция.

- Каковы Ваши прогнозы по поводу дальнейшего развития событий на линии соприкосновения?

- Однозначно могу заявить, что каждая провокация армянских вооруженных подразделений будет нами жестко пресекаться. Противник должен понять всю бесперспективность таких попыток и смириться с неизбежностью, в каждом таком случае, серьезных боевых потерь среди своего личного состава.

Ответственно хочу отметить, что вся ответственность за эскалацию напряженности в указанном направлении полностью ложится на армянскую сторону.