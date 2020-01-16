Вначале присутствующие почтили минутой молчания память шехидов, погибших в результате кровавой резни мирного населения, устроенной Советской Армией в Азербайджане в ночь с 19 на 20 января 1990 года.

17 января 2020 года в административном здании Государственного агентства жилищного строительства состоялось памятное мероприятие, посвященное 30-летию трагедии 20 Января, в котором приняли участие руководители комитета и коллектив.

Затем на мероприятии со вступительным словом выступил председатель правления Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) Садыг Садыгов, который назвал события 20 Января 1990 года терактом, совершенным не только против азербайджанского народа, но и против гуманизма и человечности. Садыг Садыгов отметил, что ежегодно 20 января азербайджанский народ чествует и чтит своих героев.

Политико-правовую оценку трагедии 20 Января первым на государственном уровне дал общенациональный лидер Гейдар Алиев, который расценил эти события как агрессию и преступления против азербайджанского народа. Комплекс «Вечного огня» на Аллее шехидов был возведен именно по инициативе общенационального лидера в знак уважения к памяти погибших.

Согласно поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, решение проблем ветеранов войны, семей шехидов и инвалидов является одной из важнейших задач, стоящих перед соответствующими государственными органами. В Азербайджане осуществляются большие проекты в этой сфере. Социальная защита семей шехидов и инвалидов ежегодно усиливается.

В соответствии с распоряжением главы государств от 13 декабря 2019 года, памятные церемонии проходят в 30-ю годовщину Январской трагедии в стране и за ее пределами.

В конце мероприятия был показан документальный фильм, посвященный 30-летию событий 20 Января.